ФБР проводит расследование в связи с кибератакой на IT-компанию Kaseya

ФБР США проводит расследование в связи с кибератакой с применением вируса-вымогателя, которой подверглась международная компания - производитель программного обеспечения Kaseya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФБР расследует эту ситуацию и работает с Kaseya в координации с Агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), чтобы провести информационно-разъяснительную работу с потенциальными жертвами. Мы призываем всех, кто может быть затронут [в результате атаки], принять рекомендуемые меры по смягчению негативных последствий <...>. Как и всегда, мы готовы помочь любым пострадавшим организациям", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ФБР.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Агентство писало, что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil.

В свою очередь президент США Джо Байден в субботу заявил журналистам, что власти страны, основываясь на первоначальных данных, полагают, что российские власти не причастны к недавней кибератаке. Американский лидер при этом подчеркнул, что уверенности относительно того, кто стоит за произошедшим у Вашингтона пока нет. "Мы не уверены, что это россияне. <...> Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - сказал глава государства.