Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 27

США 5 июля 2021 21:32 (UTC+04:00)
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 27

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) выросло до 27. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, с момента восстановления поисково-спасательных работ из-под завалов были извлечены тела еще трех погибших. Таким образом общее число жертв составляет к настоящему моменту 27.

Ранее сообщалось, что работы на месте обрушения дома были возобновлены после сноса оставшихся частей здания в воскресенье вечером.

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