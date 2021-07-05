Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 27

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) выросло до 27. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местных властей, с момента восстановления поисково-спасательных работ из-под завалов были извлечены тела еще трех погибших. Таким образом общее число жертв составляет к настоящему моменту 27.

Ранее сообщалось, что работы на месте обрушения дома были возобновлены после сноса оставшихся частей здания в воскресенье вечером.