В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737

Власти США обнаружили обломки потерпевшего крушение воздушного судна Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Было найдено небольшое количество плавающих обломков», - говорится в релизе ведомства. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов.

Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.