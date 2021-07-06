В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737

США 6 июля 2021 01:15 (UTC+04:00)
В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737

Власти США обнаружили обломки потерпевшего крушение воздушного судна Boeing 737. Об этом сообщается на сайте Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Было найдено небольшое количество плавающих обломков», - говорится в релизе ведомства. Это должно помочь расследованию, которое ведет комиссия в составе NTSB, федерального регулятора FAA, компании Boeing, производителя двигателей Pratt and Whitney и других.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов.

Согласно предварительной информации, судно совершило экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу из-за неисправности двигателя.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция увеличила экспорт стали в Грузию
Турция увеличила экспорт стали в Грузию
Авиакомпания SkyUp запустила рейс из Львова в Баку
Авиакомпания SkyUp запустила рейс из Львова в Баку
Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ВВС США провели второе летное испытание системы Skyborg США 01:49
Первый финалист чемпионата Европы по футболу определится во вторник Спорт 01:32
В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737 США 01:15
Вертолет Ingenuity успешно совершил девятый полет на Марсе В мире 00:57
США передадут Украине часть вакцин в рамках программы COVAX США 00:38
Германия c 7 июля смягчает правила въезда из нескольких стран Европа 00:25
В Зимбабве в ДТП погибли 20 человек Другие страны 00:12
Две российские авиакомпании получили допуски на рейсы в Баку и в Гянджу Россия 00:02
В ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась Другие страны 5 июля 23:49
Сенат Франции не поддержал предложение Национального собрания по вопросу о климате Европа 5 июля 23:27
В Узбекистане вводится запрет на проведение массовых мероприятий Узбекистан 5 июля 23:13
Байден считает, что США скоро победят коронавирус США 5 июля 23:07
Общий объем экспорта Узбекистана превышает пять миллиардов долларов Узбекистан 5 июля 23:03
Рекордно высокие температуры зафиксированы в Скандинавии и Финляндии Европа 5 июля 22:49
Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с 29 октября 2018 года Энергетика 5 июля 22:28
Президенты России и Узбекистана обсудили обострение ситуации в Афганистане Узбекистан 5 июля 22:21
В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс. Другие страны 5 июля 22:19
Турция увеличила экспорт стали в Грузию Бизнес 5 июля 22:18
Обсуждено сотрудничество между Туркменистаном и ООН Туркменистан 5 июля 22:03
Университет искусственного интеллекта планируют создать в Алматы Казахстан 5 июля 21:59
В Таджикистане зарегистрировано 26 новых случаев инфицирования коронавирусом Таджикистан 5 июля 21:58
Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля Европа 5 июля 21:48
В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и одну гостиницу Россия 5 июля 21:42
Авиакомпания SkyUp запустила рейс из Львова в Баку Экономика 5 июля 21:35
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 27 США 5 июля 21:32
Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране Общество 5 июля 21:30
При обстреле иракской военной базы Айн-эль-Асад никто не пострадал Арабские страны 5 июля 21:25
Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 5 июля 21:24
Минздрав Израиля проведет два исследования эффективности вакцины от коронавируса Израиль 5 июля 21:19
Секретариат ОПЕК подтвердил отмену встречи министров ОПЕК+ 5 июля Энергетика 5 июля 21:13
В Баку подвели итоги конкурса изобретателей и фантастов (ФОТО) Социум 5 июля 20:18
Работы на территории в Ленкорани, сданной в аренду компании Beta, приостановлены Общество 5 июля 20:11
Обсуждены деятельность и планы на будущее Международного центра Низами Гянджеви (ФОТО) Общество 5 июля 19:50
МЧС Азербайджана предупреждает об опасности купания в море в ветреную погоду Общество 5 июля 19:44
ООО MIDA объявило тендер на проведение медицинских тестов в связи с COVID-19 Тендеры 5 июля 19:34
Международный аэропорт Ашхабада объявляет тендер на ремонт Тендеры 5 июля 19:31
Польша заинтересована в участии Грузии в создании транспортного коридора Балтийское-Черное море Транспорт 5 июля 19:28
Резкий рост индексов акций стал хорошим моментом для прибыли компаний – азербайджанская Unicapital Финансы 5 июля 19:20
В Азербайджане утверждены правила оценки ущерба в результате ДТП Экономика 5 июля 19:09
SOCAR прокомментировала информацию о приобретении сети АЗС Glusco Энергетика 5 июля 19:09
Фонд Гейдара Алиева установит в Шуше памятник Узеиру Гаджибейли (ВИДЕО) Общество 5 июля 18:54
Государство всегда рядом с ними – репортаж из «Лагеря победителей» для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана Общество 5 июля 18:50
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 июля 18:48
В Азербайджане выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека Общество 5 июля 18:42
Обнародованы данные экспорта мясной продукции из Грузии в Туркменистан Бизнес 5 июля 18:35
Мы намерены поделиться своим опытом по созданию агросадов с Азербайджаном – турецкий специалист Экономика 5 июля 18:19
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за месяц Общество 5 июля 18:08
Следующее судебное заседание по делу 13 членов армянской диверсионной группы назначено на 12 июля (ФОТО) Происшествия 5 июля 18:05
Азербайджану необходимо ускорить реализацию проекта Гарадагского нефтехимического комплекса - МЭА Энергетика 5 июля 17:57
ЗАО «Бакинский метрополитен» приобретет запчасти для вагонов Тендеры 5 июля 17:57
Освобожденное село Чуллу Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 5 июля 17:53
Минэкологии Азербайджана прокомментировало утверждения об уничтожении Галаджигского леса в Гусаре (Эксклюзив) Общество 5 июля 17:48
Росэксимбанк профинансирует кыргызско-российские проекты на $27 млн - Новиков Кыргызстан 5 июля 17:42
В Азербайджане переназначена инвалидность еще 16 лиц с истекшим сроком инвалидности в связи с военной травмой (ФОТО) Общество 5 июля 17:41
Президенты Афганистана и Таджикистана обсудили события на границе Таджикистан 5 июля 17:38
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам в связи со вступительными экзаменами Общество 5 июля 17:29
Увеличилось число плановых мест для приема на азербайджанский сектор магистратуры Общество 5 июля 17:24
Российская компания «Возрождение» продолжает строительство комплекса селезащитных сооружений в Туркменистане Строительство 5 июля 17:16
Молодежь азербайджанской диаспоры обратила внимание мирового сообщества на экологическую катастрофу на реке Охчучай Политика 5 июля 17:13
Постпред РФ заявил, что расчеты восстановить ядерную сделку к 15 июля не оправдались Ядерная программа 5 июля 17:10
В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Johnson & Johnson Европа 5 июля 17:08
Последний визит Владимира Меньшова в Баку: Путь к мировой славе с Ичери шехер и исполнение мечты (ФОТО) Культура 5 июля 17:05
Премьер Израиля поблагодарил Путина за роль России в поддержании стабильности в регионе Израиль 5 июля 17:05
Министр экономики Азербайджана обратился к бизнесменам в связи с членами семей шехидов и участниками Отечественной войны Общество 5 июля 17:02
В Италии задержали 85 человек по подозрению в связях с мафией Европа 5 июля 17:00
Грузия намерена договориться с МВФ о новой программе сотрудничества Бизнес 5 июля 16:55
Состоялась встреча ЗАО “AzerGold” с известными геологами страны (ФОТО) Экономика 5 июля 16:54
ЦБ Азербайджана назвал направления работы в области исследования цифровой валюты Финансы 5 июля 16:46
В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся Другие страны 5 июля 16:42
Вакцину "Эпиваккорона-Н" зарегистрируют под брендом Aurora-CoV Россия 5 июля 16:39
Передача Азербайджану карт минных полей даст толчок безопасному развитию региона – российский политолог Политика 5 июля 16:37
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 10 участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 5 июля 16:36
Командующий ВВС Турции прибыл с визитом в Азербайджан Политика 5 июля 16:36
В ФРГ заявили, что кибератака на компанию Kaseya не отразилась на работе ведомств страны Европа 5 июля 16:32
Как подать на алименты? Консультации специалистов 5 июля 16:26
40 тысяч доз «Спутника V» доставлено в Узбекистан Узбекистан 5 июля 16:19
В Узбекистане обнаружено более 40 млн тонн запасов меди Узбекистан 5 июля 16:18
В Бакинский порт прибыл контейнерный поезд из Турции Транспорт 5 июля 16:18
Привитие двумя дозами вакцины обеспечивает высокую защиту от особо опасных штаммов коронавируса – ВОЗ (Эксклюзив) Общество 5 июля 16:11
В Азербайджане стартовал этап конкурса по приему на работу учителей Общество 5 июля 16:05
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО) Культура 5 июля 15:58
Украинские компании заинтересованы в участии в проектах в Туркменистане Бизнес 5 июля 15:58
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы реализации совместных проектов Бизнес 5 июля 15:49
Назначен новый президент Клуба друзей Азербайджана в Кыргызстане Политика 5 июля 15:42
В банковском секторе Азербайджана за год сократился объем прибыли Финансы 5 июля 15:40
Королева Елизавета II понаблюдала за композицией "Хары бюльбюль" и выступлением карабахских скакунов (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 июля 15:28
Папа Римский Франциск проведет в больнице после операции не менее семи дней Европа 5 июля 15:13
Налоговое управление Израиля: До 2030 года в фонде национального благосостояния накопятся 8-10 млрд шекелей Израиль 5 июля 15:10
В районах с грязевыми вулканами в Азербайджане установят более 20 сейсмостанций (ФОТО) Общество 5 июля 15:10
Доля полимерных изделий в общем объеме несырьевого экспорта Ирана составила 2,2% Экономика 5 июля 15:07
В Шуше обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы Азербайджан 5 июля 15:07
Названы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 5 июля 15:06
На строительство дороги в Сальянском районе выделено 6,8 млн манатов - Распоряжение Политика 5 июля 14:50
В ООН считают, что массовая вакцинация приведет к восстановлению туризма США 5 июля 14:46
Подготовлено новое положение о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Политика 5 июля 14:42
Бакинский порт планирует довести перевалку грузов до 10 млн тонн в год Транспорт 5 июля 14:35
В Туркменистане утвердят новый состав госкомиссии по поддержке предпринимательства Бизнес 5 июля 14:29
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 5 июля 14:25
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) Культура 5 июля 14:07
Браузер Chrome продолжает лидировать по популярности у пользователей Азербайджана ИКТ 5 июля 14:03
Все новости