Военные США без предупреждения покинули авиабазу Баграм в Афганистане

США покинули афганскую авиабазу Баграм ночью, отключив электричество и не уведомив нового афганского командира базы, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм ... и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что факт подтвержден и они уже покинули Баграм", - заявил агентству новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается, что прежде, чем афганская армия смогла взять под контроль аэродром, находящийся примерно в часе езды от Кабула, на него вторглись мародеры, которые, по данным афганских военных, грабили казармы и рылись в складских палатках.

По словам одного из военных, нападение грабителей спровоцировало то, что в течение 20 минут после молчаливого ухода военных США на базе было отключено электричество и авиабаза погрузилась во тьму. Он отметил, что еще через три дня после ухода американских военных, афганские солдаты все еще собирали кучи мусора, оставленные мародерами.