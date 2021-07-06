Атаковавшие IT-компанию Kaseya хакеры требуют выкуп $70 млн в виде биткойнов

Киберпреступники, стоящие за атакой на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya, требуют от пострадавших выкуп в размере $70 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство AP.

По его сведениям, в воскресенье вечером на сайте в даркнете, предположительно принадлежащем хакерам из группировки REvil, появилось оповещение о том, что преступники готовы разблокировать данные пострадавших компаний за выкуп. Сумма, которая должна быть выплачена в виде биткойнов, составляет $70 млн.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. По данным американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности, кибератака против Kaseya затронула более тысячи компаний, пользующихся ее услугами, в 17 странах.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil.