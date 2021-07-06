Экс-глава Минэнерго США считает, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель

Цены на нефть "легко могут подняться" до уровня $100 за баррель и даже выше как следствие отсутствия договоренностей между нефтедобывающими странами ОПЕК+ об условиях продления нынешнего соглашения после апреля 2022 года. Об этом заявил во вторник телеканалу CNBC Дэн Бруйетт, возглавлявший Министерство энергетики США с 2019 по 2021 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вполне можем стать свидетелями повышения цен на нефть до $100 за баррель, а потенциально и выше", - сказал он. При этом бывший министр не исключил и возможности их резкого падения в случае, если договоренность не будет достигнута и страны - производители нефти предпочтут действовать самостоятельно в решении вопросов об объемах добычи.

"Думаю, что та или другая сторона пойдет на уступки <...>, многое должно быть предпринято <...>, предстоят еще, как они говорят, тяжелые переговоры, чтобы достичь сделки и сохранить единство", - заявил он. Экс-министр отметил, что хотя США и не являются членом ОПЕК и не участвуют в переговорах по установлению цен на нефть, "важно, чтобы мы имели возможность осуществлять опосредованное воздействие" на этот процесс. "Соединенные Штаты входят в тройку крупнейших производителей [нефти] в мире, - отметил он, - и важно, чтобы мы участвовали в этих переговорах и использовали G20 и другие доступные для нас форумы для привлечения всех мировых партнеров к обнадеживающему посредничеству и смягчению некоторых наихудших перспектив, которые могут сформироваться в подобного рода ситуациях".

Июльские переговоры нефтедобывающих стран ОПЕК+ оказались самыми затяжными в истории альянса. За пять дней министры не смогли прийти к согласию по вопросу о том, на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда его действие завершается. Саудовская Аравия, сопредседатель в министерской конференции наравне с Россией, отказалась удовлетворить просьбу ОАЭ в индивидуальном порядке изменить их базовый уровень отсечки, от которого считаются квоты по добыче нефти в альянсе.

И хотя сами члены ОПЕК+ и рынок ждали в эти дни решения о том, что нефтепроизводители смогут нарастить добычу нефти плавными темпами на 2 млн баррелей в сутки в августе - декабре этого года, оно не было принято на этой встрече. Как поясняли в Минэнерго ОАЭ, мониторинговый комитет настаивал на том, чтобы эти два вопроса были увязаны, и голосование по ним проводилось одновременно. Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, отказались поддерживать пролонгацию сделки до конца 2022 года "на несправедливых для себя условиях".

Длившиеся почти всю неделю переговоры как в формальном, так и в личном формате, не дали результатов - каждый остался на своей позиции. В итоге последнюю встречу, назначенную на 5 июля, было решено отменить. Дату нового заседания еще предстоит назначить.