Важные объекты инфраструктуры США не пострадали в результате кибератаки на Kaseya

Важные объекты инфраструктуры США не пострадали в результате хакерской атаки на системы международной компании - производителя программного обеспечения Kaseya. Об этом сообщил во вторник Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта атака не представляла угрозы и не оказала никакого влияния на критически важные объекты инфраструктуры", - приводит выдержку из заявления СНБ агентство Reuters.

Kaseya, имеющая штаб-квартиры в Дублине и Майами (штат Флорида), производит ПО для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Kaseya подверглась кибератаке и что за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. В материале агентства утверждалось, что они могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Президент США Джо Байден в субботу заявил журналистам, что власти страны, основываясь на первоначальных данных, полагают, что российские власти не причастны к недавней кибератаке. Американский лидер при этом отметил, что уверенности относительно того, кто стоит за произошедшим, у Вашингтона пока нет. Как подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.