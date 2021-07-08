США отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити

Вашингтон призывает власти Гаити привлечь к ответственности виновных в убийстве президента этой страны Жовенеля Моиза, американская сторона готова оказать помощь в расследовании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США решительно осуждают <...> это убийство президента Жовенеля Моиза и атаку на первую леди Мартин Моиз. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким президента <...>, а также народу Гаити. <...> Мы призываем власти Гаити привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

"Мы готовы предложить помощь в этом расследовании, но, честно говоря, мы намерены позволить этому расследованию развернуться, и, конечно, власти Гаити играют ведущую роль в этом расследовании", - добавил он позднее.

Соединенные Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза и называют "абсолютно ложными" сообщения о том, что нападавшие являлись представителями Управления по борьбе с наркотиками США.

"Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос.