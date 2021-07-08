Запуск следующего корабля с грузами для МКС состоится 10 августа
Очередная миссия по пополнению запасов на Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus запланирована на 10 августа. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
"Это будет 16-я коммерческая миссия по доставке на МКС на корабле Cygnus корпорации Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") припасов, приборов и материалов для исследований, а также оборудования для станции. Старт ракеты-носителя Antares ("Антарес") намечен 10 августа на 17:55 по времени Восточного побережья США (01:55 GMT+4, 11 августа) с космодрома НАСА на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния", - уточнило NASA на своем сайте.
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