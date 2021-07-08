Байден выступит с заявлением о ходе вывода войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден будет проинформирован о ходе вывода американских войск из Афганистана и выступит сегодня с комментариями на эту тему. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Утром президент Байден встретится со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить регулярную сводку о ходе вывода наших сил из Афганистана. Вскоре после полудня глава государства выступит с комментариями о продолжающемся сокращении численности сил США в Афганистане", - говорится в заявлении Псаки.

Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.