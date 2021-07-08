Стоимость акций Apple достигла рекорда на закрытии торгов

Стоимость акций американского IT-гиганта Apple впервые с января достигла рекордного значения закрытия. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды акции компании выросли в стоимости на 1,8%, до 144,57 доллара за ценную бумагу и обновили исторический максимум закрытия, установленный в январе. При этом стоимость бумаг Apple по-прежнему находится немного ниже максимального значения в 145,09 доллара. После закрытия основных торгов бумаги компании растут в цене на 0,13%, до 144,76 доллара за акцию.

Кроме того, акции Apple дорожали семь торговых сессий подряд, что наблюдалось впервые с апреля. А с начала года ценные бумаги IT-гиганта подорожали почти на 9%.

Как отмечает агентство Блумберг, такой активный рост стоимости акций Apple связан с положительными прогнозами по продажам iPhone. Аналитики, мнение которых приводит агентство, ожидают, что в течение следующих шести месяцев ралли Apple продолжится.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.