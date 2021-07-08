Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа - Байден
Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки. Об этом сообщил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", - сказал он.
Определение дальнейшей судьбы Афганистана - это задача его собственного народа, заявил Байден.
США будут продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности Афганистана, гуманитарную помощь Кабулу.
Байден указал, что США будут решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане, роль в этом урегулировании должны сыграть и страны региона.
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