Байден считает, что продление миссии в Афганистане грозит войскам остаться там бессрочно

Президент США Джо Байден убежден, что сохранение военного контингента в Афганистане хотя бы на год несет в себе риски безопасности и грозит тем, что войска будут там находиться бессрочно. Такими оценками Байден поделился в четверг, выступая в Белом доме с речью, посвященной выводу военнослужащих из этой страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению Байдена, уход из Афганистана более медленными темпами отразился бы на безопасности контингента. "Для меня такие риски были неприемлемы. Не было никаких сомнений в том, что наши военнослужащие справятся с задачей эффективно и на самом высоком уровне, - сказал он. - То же самое касается наших союзников и партнеров по НАТО, которые нас поддерживали <...>, поскольку они завершают вывод своих военных".

Президент США отметил, что продолжение операции на неопределенное время не в интересах страны. "Тех, кто считает, что мы должны остаться еще на шесть месяцев или еще на год, я прошу учесть уроки недавнего прошлого, - сказал Байден. - В 2011 году партнеры и союзники НАТО согласились с тем, что мы должны были завершить боевую операцию в 2014 году. В 2014 году некоторые спорили: "Еще один год". Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было тоже самое. И еще, и еще".

"Опыт почти 20 лет показал, а нынешняя ситуация с безопасностью лишь подтверждает: еще один год боевых действий в Афганистане является не решением, а, скорее, рецептом остаться там бессрочно. Афганцам принимать решение о своем будущем", - подчеркнул он.

По словам президента США, военная миссия в Афганистане будет завершена 31 августа 2021 года.