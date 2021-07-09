Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Калифорния
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на территории американского штата Калифорния у границы с штатом Невада. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к юго-востоку от небольшого калифорнийского населенного пункта Маркливилл. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,8 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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