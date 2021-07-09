Регуляторы США заявили, что вакцинированным американцам не нужна третья прививка

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при американском министерстве здравоохранения и социальных служб и федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) считают, что прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам не нужна третья доза препарата, говорится в совместном заявлении регуляторов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Ранее американская компания компанией Pfizer и ее германский партнер BioNTech заявили, что намерены в ближайшие недели запросить у регуляторов в США и ЕС разрешение на применение третьей дозы вакцины.

"Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо", - отмечается в тексте.

"Американцы, которые прошли полный курс вакцинации, не нуждаются в бустерной дозе в данный момент. Мы (Управление, ЦКПЗ и Национальный институт здравоохранения) участвуем в научном процессе для определения, может ли и когда бустерная доза оказаться необходимой. Этот процесс включает лабораторные данные, клинические испытания, <...> но мы не полагаемся исключительно на эти данные", - приводит в свою очередь текст корреспондент CBS Эд О`Кифи.