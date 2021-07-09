Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит Москву

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит 12-15 июля Москву, где проведет встречи с представителями российского правительства. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата", - отметили в американском ведомстве.

Ранее в четверг в МИД России подтвердили ТАСС, что на следующей неделе состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Керри.

Керри занимал должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, многократно встречался с Лавровым. Последняя встреча произошла в Нью-Дели в апреле этого года, в ходе рабочего визита главы МИД РФ в Индию. 1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве 16 июня.