В Нью-Йорке начал работу оперативный штаб по предотвращению киберугроз

Оперативный центр по борьбе и предотвращению киберугроз открылся в Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, планы по созданию инициативы, направленной на предотвращение кибератак, городские власти начали разрабатывать еще в 2017 году. Это было связано с опасениями местных чиновников относительно того, что потенциальные преступники могут осуществить атаку на системы водоснабжения крупнейшего американского мегаполиса.

В 2019 году полицейское управление Нью-Йорка совместно с местным киберкомандованием и профильной НКО запустили проект по защите городских служб и инфраструктуры от кибератак. Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, до минувшей недели он работал исключительно в онлайн-формате.

Теперь же, указывает газета, в нью-йоркском районе Манхэттен официально начал работу оперативный штаб, сотрудники которого в реальном времени будут отслеживать появление вероятных угроз в киберпространстве. В рамках этой организации будут работать сотрудники городских и федеральных ведомств, а также частных компаний. Более 280 партнеров будут осуществлять обмен данными касательно потенциальных киберугроз. Газета отмечает, что Нью-Йорк таким образом стал первым крупным американским городом, в котором действует подобный штаб.