Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79
Число погибших при обрушении жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 79. Об этом заявила в пятницу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.
"Мы обнаружили тело еще одного погибшего", - сказала она. По словам Кавы, "подтверждена гибель 79 человек". Глава округа добавила, что судьба 61 человека остается неизвестной.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.
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