Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы ее вакцины

Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, намерена в ближайшее время проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы данного препарата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, соответствующий брифинг может состояться уже в понедельник. Во встрече, как ожидается, примут участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок.