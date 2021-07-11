Металлический забор вокруг Капитолия снесли спустя полгода после штурма

Двухметровое металлическое ограждение, установленное для укрепления Капитолия США после осады 6 января, сносят. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал ABC News.

Сообщается, что в пятницу 9 июля у Капитолия были замечены рабочие, которые готовили ограждение и барьеры к снятию, перерезали зажимы и проволоку, соединяющую части ограждения — за день ограждение демонтировали полностью. В субботу на фотографиях запечатлены люди, свободно идущие к зданию Капитолия.

«Основываясь на оценке текущих угроз и усилении координации полиции Капитолия США с округом Колумбия, соседними штатами и федеральными партнерами правоохранительных органов, Правление поддерживает рекомендацию о снятии временного ограждения вокруг площади Капитолия», — говорится в заявлении парламентского пристава.

Отмечается, что временное ограждение будет «оперативно установлено вновь», если того потребуют условия.

Власти уточнили, что доступ к зданию все еще ограничен из-за пандемии коронавируса.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек, среди них застреленная полицией манифестантка и сотрудник полиции Капитолия.

В июне суд в Соединенных Штатах вынес первый приговор по делу о штурме здания Конгресса.