Неизвестные второй раз за сутки атаковали американскую базу в Сирии

Американские силы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, второй раз за минувшие сутки подверглись нападению со стороны неизвестных. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "атака была нацелена на базу США, расположенную близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор". Речь идет о крупнейшей американской базе на северо-востоке Сирии, оборудованной в нефтеносном регионе, где, помимо Коноко, находится крупное нефтяное месторождение Эль-Омар.

Над атакованной базой поднимается столб густого белого дыма, звучат сирены воздушной тревоги, передает Al Mayadeen. По его информации, в "результате атаки причинен материальный ущерб". О возможных пострадавших среди лиц, находившихся на территории базы во время обстрела, сведений не поступало.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило о взрыве, прогремевшем минувшей ночью на газоперерабатывающем заводе "Коноко", расположенном рядом с военной базой США. Однако несколько часов спустя поступила информация об атаке по американским силам в этом регионе. По утверждению иракского телеканала Rudaw, в сторону американской базы, находящейся близ Коноко, была запущена ракета.

В оборонном ведомстве США подтвердили, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. По словам представителя Пентагона, "был открыт [огонь] непрямой наводкой в Коноко". Согласно первоначальным отчетам, потерь, пострадавших или повреждений конструкций не было.