В Пентагоне обеспокоены успехами талибов в Афганистане

Ухудшение ситуации в Афганистане, рост насилия и наступление движения "Талибан" вызывают обеспокоенность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Мы, конечно, смотрим с глубокой обеспокоенностью, как ухудшается ситуация в Афганистане, за насилием, которое находится на очень высоком уровне, а также за наступлением "Талибана" в настоящее время, - сказал он, комментируя данные о захвате талибами новых районов страны. - Мы знаем об этом, мы внимательно за этим следим и работаем с афганскими партнерами, чтобы они использовали те возможности, которые, как нам известно, у них есть. Если они хотят защитить свою страну, то для этого как раз пришло время".

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года, после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов Афганистана находятся под контролем талибов.