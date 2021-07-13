Минобороны США пока не приняли решения об оказании военной помощи Гаити

Министерство обороны США пока не приняло решения по запросу властей Гаити об отправке войск для стабилизации обстановки в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, в американском Минобороны "знают об этом запросе и проводят его оценку". "Он будет обсуждаться на межведомственном уровне, - подчеркнул пресс-секретарь Пентагона. - На сегодняшний день какого-либо решения или временных рамок [его выполнения] нет".