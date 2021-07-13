МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,4 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году на уровне 5,4 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в июльском отчете МЭА, с которым ознакомился ТАСС, передает Trend.

После двух месяцев последовательного падения в июне спрос на нефть вырос на 3,2 млн баррелей в сутки, до 96,8 млн баррелей в сутки. "Устойчивый экономический рост, растущие темпы вакцинации и облегчение мер социального дистанцирования совместно поддержат более высокий спрос на нефть в оставшуюся часть года", - считают в агентстве.

В 2022 году рост спроса на нефть, по прогнозу МЭА, составит 3 млн баррелей в сутки, однако в агентстве отмечают сохранение рисков из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом в мире.

В то же время мировое предложение нефти в июне увеличилось на 1,1 млн, до 95,6 млн баррелей в сутки на фоне роста добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти стран ОЭСР в мае выросли на 18,1 млн баррелей, но все равно их значение было на 75,8 млн баррелей ниже среднего за последние пять лет уровня.

"Общие промышленные запасы ОЭСР выросли на 18,1 млн баррелей в мае и составили 2 945 млн баррелей, что на 75,8 млн баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 10,8 млн баррелей ниже среднего показателя до COVID в 2015-2019 годах", - говорится в отчете.

В прошлом месяце в отчете агентства сообщалось, что МЭА не исключало роста запасов в мае, но при этом прогнозировало продолжение снижения коммерческих запасов нефти в июне. В отчете МЭА, опубликованном в июле, сообщается, что по предварительным данным за июнь, промышленные запасы нефти в США, Европе и Японии упали на 21,8 млн баррелей.

Запасы нефти, находящиеся в краткосрочном хранении, в июне снизились на 23,7 млн баррелей, до 83,4 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением с февраля 2020 года.

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в июне 2021 года увеличили ее производство на 500 тыс. баррелей в сутки - до 40,9 млн баррелей в сутки в основном за счет Саудовской Аравии, которая в рамках договоренностей ОПЕК+ возвращает сокращенный добровольно еще в феврале 1 млн баррелей.

Так, Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти до 8,92 млн баррелей в сутки с 8,54 млн баррелей в сутки в мае. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 26%. Россия в июне добыла 9,52 млн баррелей в сутки (в мае - 9,53 млн баррелей в сутки), выполнив условия соглашения на 96%.

Десять стран ОПЕК в июне выполнили соглашение на 123% от плана, страны "не ОПЕК" - на 97%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в июне выполнили свои нормы по сокращению на 114%.

МЭА отмечает, что Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 380 тыс. баррелей в сутки в сравнении с маем 2021 года и на 1,37 млн баррелей в сутки в сравнении с прошлым годом. При этом в отчете отмечается, что выросло потребление нефти внутри страны.

В июле Саудовская Аравия, по оценке МЭА, может увеличить добычу нефти на 580 тыс. баррелей в сутки в соответствии с соглашением ОПЕК+ и восстановлением добычи после добровольного сокращения.