Чистая прибыль Goldman Sachs в первом полугодии выросла в 9,1 раза

Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2021 года выросла в 9,1 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 12,058 миллиарда долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 33,64 доллара против 3,66 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период составила 33,092 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза.

По итогам второго квартала чистая прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 27 раз в годовом выражении и составила 5,347 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 15,02 доллара против 0,53 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 9,96 доллара на акцию. Выручка банка составила 15,388 миллиарда долларов (рост на 16%). Аналитики ждали показателя на уровне 12,04 миллиарда долларов.

"Увеличение (выручки — ред.) по сравнению со вторым кварталом 2020 года отражает значительно более высокую выручку в подразделениях по управлению активами, инвестиционного банкинга и потребительского банкинга, что частично компенсируется значительным снижением выручки в работе на мировых финансовых рынках", — отмечается в сообщении.

На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 0,6%.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.