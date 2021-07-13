США изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры

Соединенные Штаты изучают возможность помощи Гаити в защите критически важной инфраструктуры в контексте запроса властей страны о содействии со стороны Вашингтона. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучаем запрос на предоставление помощи", - сказал он. "Мы знаем, что в этом случае может возникнуть необходимость в защите в контексте критически важной инфраструктуры. Мы внимательно изучаем это", - добавил Прайс.