Блинкен призвал к выработке мер доверия в киберсфере

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за выстраивание практических мер доверия в киберпространстве, чтобы знать, к кому можно обращаться в случае инцидентов в этой сфере. Глава американского ведомства во вторник принял участие в конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Блинкен отметил важность "сокращения рисков нацбезопасности", исходящих от вредоносной кибердеятельности и новых технологий. "Это то, с чем придется иметь дело дипломатии. Это защита наших граждан, сетей, предотвращение конфликтов и выработка стандартов ответственного поведения в киберсфере", - сказал он. По мнению госсекретаря, такие стандарты должны применяться не только в случае конфликтов, но и в мирное время.

"Мы также призывали к выстраиванию практических мер доверия. Шаги так же просты, как <...> установление точек контактов. То есть в случае крупных киберинцидентов мы знаем, к кому обращаться", - отметил Блинкен.

"Сотрудничество с союзниками и партнерами в разработке и развертывании технологий поможет нам противостоять наиболее неотложным вызовам - пандемиям и климатическому кризису, - сказал он. - Дипломатия будет также крайне важна в минимизации рисков: предотвращении кибератак в отношении бизнеса и регулировании технологий, угрожающих частной жизни, защите демократических ценностей и образа жизни".

Госсекретарь полагает, что технологии должны "служить людям, защищать интересы и поддерживать демократические ценности". Блинкен приписал России и Китаю "технологический авторитаризм", не пояснив, что имеет в виду. По его мнению, США и партнеры должны остаться "мировыми инновационными лидерами и задавать стандарты, чтобы гарантировать центральное место в инновациях основных прав и демократических ценностей".