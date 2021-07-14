Гигантские золотые рыбки вызвали беспокойство в США

Власти американского штата Миннесота попросили граждан не выпускать обитателей аквариумов в водоемы. Беспокойство вызвали участившиеся случаи обнаружения гигантских золотых рыбок в местном озере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает ABC News.

Все началось с того, что в начале июля официальные лица города Бернсвилл обнаружили 10 огромных рыб во время обследования качества воды. В понедельник 12 июля были найдены еще 18 особей. Некоторые экземпляры достигали в длину 46 сантиметров и весили почти два килограмма.

«Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и уничтожая растения», — обратились муниципальные власти к жителям в Twitter. Также отмечается, что данный вид способен вытеснять других существ из привычного ареала.

Ранее рыболов из американского штата Вирджиния поймал золотую рыбку рекордных размеров. Ее вес составил 1,6 килограмма, а длина — более 40 сантиметров. Департамент природных ресурсов штата признал, что это самая крупная золотая рыбка, зарегистрированная в Вирджинии.