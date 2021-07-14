Япония приветствует посещение ОИ-2020 первой леди США

Правительство Японии приветствует сообщение пресс-службы Белого дома о том, что первая леди США Джилл Байден отправится в Токио, где 23 июля посетит церемонию открытия летних Олимпийских игр. Об этом в среду заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Джо Байден ранее выражал поддержку проведения токийской Олимпиады. Мы приветствуем сообщение Белого дома о визите Джилл Байден в Японию, которое свидетельствует о внимании американских властей к предстоящим Играм, и намерены оказать первой леди США достойный прием", - подчеркнул Като.

Он также отметил, что "возможность встречи Джилл Байден с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в настоящий момент прорабатывается правительствами двух стран".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.