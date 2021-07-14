В США арестовали целую семью за штурм Капитолия
Семейная прогулка для жителей Техаса может обернуться реальным сроком. ФБР арестовало пять участников штурма Капитолия, и все они - родственники, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Вычислить их оказалось просто - свои планы они и не скрывали. Более того, отец семейства заранее сообщил друзьям о своём походе на Конгресс в соцсетях. Судя по кадрам с внутренних камер, в здание они вошли все вместе, включая шестого участника этой семейной банды - ребенка.
Он единственный, кому удастся избежать наказания, всем остальным родственникам предъявлено обвинение сразу в четырех федеральных преступлениях, включая хулиганство.
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