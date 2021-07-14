Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12

Американская корпорация Apple выпустила внешний беспроводной магнитный аккумулятор MagSafe Battery Pack для зарядки смартфонов iPhone 12. Информация о товаре с возможностью предзаказа появилась в интернет-магазине компании в США во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Портативное зарядное устройство прикрепляется с помощью встроенных магнитов к задней стенке смартфона. Отсоединить его можно "легким движением руки", указано на сайте компании. В американском магазине устройство стоит $99. Как указывает телеканал CNBC, поставки гаджета начнутся со следующей недели.

Устройство поддерживает возможность реверсивной зарядки: аккумулятор можно подзарядить от телефона, который в свою очередь подключен к питанию. Возможна и обратная ситуация, при которой заряжаться будет смартфон от подключенного к электропитанию аккумулятора, добавляет Apple. Компания отдельно уведомляет, что гаджет совместим лишь с устройствами с операционной системой iOS 14.7 и выше.

Ранее Apple выпускала портативные чехлы-аккумуляторы, но их необходимо было подключать к телефону через разъем, а не с помощью магнита, указывает CNBC.