Цены на нефть снижаются на противоречивом внешнем фоне

США 15 июля 2021 10:01 (UTC+04:00)
Цены на нефть снижаются на противоречивом внешнем фоне

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться на неоднозначной статистике минэнерго США по добыче и запасам и противоречивых новостях по ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об єтом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67% — до 74,25 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 72,58 доллара за баррель.

В среду цены на "черное золото" упали на 3-4%. В четверг негативные настроения на рынке сохраняются.

По данным минэнерго США, за неделю по 9 июля добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,4 миллиона баррелей в день. Запасы бензина в США за неделю выросли на 1 миллион баррелей, дистиллятов — на 3,7 миллиона баррелей. Вместе с тем коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,9 миллиона баррелей — до 437,6 миллиона баррелей, обновив минимум с января 2020 года.

Трейдеры также пристально следят за новостями вокруг сделки ОПЕК+. В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны с мая 2022 года будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года. Позже, однако, агентство сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.

Аналитики Rystad Energy называют основной причиной негативной динамики нефти некоторое сокращение спроса на фоне высоких цен. "Рынок, несмотря на недавние "бычьи" сигналы, начал понимать, что покупатели испытывают некоторое нежелание поддерживать текущие высокие уровни цен", — цитирует экспертов газета Wall Street Journal.

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