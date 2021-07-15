США начнут отслеживать операции с криптовалютой для борьбы с кибератаками

Администрация президента США Джо Байдена намерена более тщательно отслеживать выплаты хакерам на криптовалютные счета для борьбы с кибератаками. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

По данным источников, заместитель советника по национальной безопасности США Энн Нойбергер на виртуальной встрече с членами конгресса заявила, что Белый дом создал целевую группу по программам-вымогателям.

Она добавила, что стратегия администрации включает усилия по срыву операций с программами-вымогателями, противодействие использованию криптовалюты в атаках и работу с союзниками, чтобы побудить другие страны не укрывать злоумышленников. Нойбергер также подчеркнула, что конгрессу придется создать стандарт кибербезопасности для частного сектора.

При этом один из членов конгресса, присутствовавших на мероприятии, заявил агентству, что большая часть обсуждения была посвящена защите предприятий и критической инфраструктуры, а не новому ведомству, которое возглавит борьбу с программами-вымогателями.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов на текущей неделе объявит о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей.