Госдепартамент предложил до $10 млн за данные о хакерах под контролем иностранных властей

Государственный департамент США готов предложить до $10 млн за информацию, которая приведет к выявлению лиц, замешанных в кибератаках против ключевой инфраструктуры США и действующих по указанию иностранных правительств. Об этом в четверг сообщило ведомство на сайте программы "Вознаграждения за справедливость" (Rewards for Justice), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Программа Госдепартамента "Вознаграждения за справедливость" предлагает до $10 млн за информацию, которая приведет к идентификации и обнаружению места пребывания лиц, замешанных в преступной активности в киберпространстве, направленной против жизненно важной инфраструктуры США, действующих в нарушение Акта о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении и по указанию или под контролем иностранных правительств", - отмечается в тексте.

В число нарушающих акт деяний входит вымогательство с помощью соответствующих компьютерных вирусов, намеренный вход и получение информации, программ и программного кода из защищенных компьютерных сетей. В число "защищенных компьютеров" входят не только правительственное имущество, но и оборудование иных организаций, вовлеченных в обеспечение межгосударственных коммуникаций и внешней торговли.

Осознавая необходимость "обеспечения безопасности возможных источников", организаторы программы создали линию для связи с ними в даркнете. Вознаграждение также может быть выдано в криптовалюте.