США готовы предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса

США готовы были бы направить Кубе значительное количество доз вакцин от нового коронавируса в случае наличия гарантий того, что их распределение будет проходить под контролем международной организации, которая обеспечит доступ жителей к препарату. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент США Джо Байден.

"Я был бы готов предоставить значительное количество вакцин, если бы меня заверили, что международная организация займется распределением этих вакцин и сделает это так, чтобы обычные люди имели доступ к этим вакцинам", - продолжил глава вашингтонской администрации.