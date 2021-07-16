США готовятся 16 июля ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге
Американская администрация готовится сегодня ввести новые санкции против КНР в связи с ситуацией в Гонконге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге.
Источники при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться.
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