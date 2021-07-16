В США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет от коронавируса

Регулирующие органы США могут в начале или середине зимы дать разрешение на массовое применение вакцин от нового коронавируса для детей младше 12 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в стране вакцины от коронавируса одобрены к применению только для взрослых и детей с 12 лет. Американская компания Moderna, а также консорциум фирм Pfizer и BioNTech уже начали испытания соответствующих препаратов, предназначенных для детей младше 12 лет. Ожидается, что данные исследования будут частично завершены осенью.

Специалистам Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов также потребуется время на то, чтобы проверить полученные при испытаниях данные. По итогам этого процесса может быть дано разрешение на применение этих препаратов в чрезвычайных ситуациях. Позднее они могут получить и полное одобрение.

Представители Pfizer сообщили NBC, что ожидают в сентябре поступления данных о клинических испытаниях вакцины от коронавируса с участием детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты исследований с участием детей в возрасте от 2 до 5 лет, а также в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, вероятно, будут получены позднее.