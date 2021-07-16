В США заявили, что не оставят Афганистан без поддержки

Соединенные Штаты после вывода своего военного контингента продолжат оказывать Афганистану всестороннюю, в том числе дипломатическую, поддержку. Об этом в пятницу заявила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент дал ясно понять, что США будут продолжать поддерживать Афганистан, мы оставляем свое посольство в Кабуле и удвоим дипломатические усилия по достижению устойчивого и лучшего мира для этой страны", - сказала советник, выступая на проходящей в Ташкенте конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

По ее мнению, ни одна страна не может решить существующие в Афганистане и странах региона проблемы. Поэтому, отметила она, Соединенные Штаты придают большое значение взаимодействию со странами Центральной Азии в формате "С5+1", в рамках которого предпринимаются усилия по содействию процветанию региона.

"Мы рады конструктивному диалогу на эту тему и будем способствовать созданию транспортных хабов, которые свяжут Афганистан и другие страны региона с Индией, Китаем и Европой", - подчеркнула Шервуд-Рэндалл. По ее данным, США и их союзники вкладывали и продолжат вкладывать миллиарды долларов в создание в регионе безопасной и высококачественной инфраструктуры.