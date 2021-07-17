Байден: соцсети, не реагирующие на дезинформацию о коронавирусе, фактически убивают людей

Соцсети, которые позволяют распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США - это те, кто не вакцинировался. Такое мнение выразил в пятницу американский президент Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, какой сигнал он хотел бы послать таким платформам, как Facebook, по поводу публикуемой на них дезинформации о коронавирусе. "Они убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных. И они убивают людей", - ответил Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.