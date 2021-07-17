Байден встретится в Вашингтоне с иракским премьером

Президент США Джо Байден встретится 26 июля в американской столице с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Как оно отмечает, данные сведения подтвердил представитель вашингтонской администрации.

Пресс-служба Белого дома пока не публиковала информацию об этой встрече.