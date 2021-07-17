Трамп сообщил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что у него нет аккаунтов в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Большая часть учетных записей Трампа были удалены или заблокированы. Это случилось после того, как его обвинили в разжигании ненависти после штурма Капитолия сторонниками экс-президента США 6 января 2021 года.

Тогда же Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но Сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.

«В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab. Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено», — сообщил Трамп.