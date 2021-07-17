Минздрав США предупреждает о "пандемии непривитых"

В Соединенных Штатах за последнюю неделю зафиксировали на 70% большее число новых случаев заражения коронавирусом, чем неделей ранее, сообщает Financial Times со ссылкой на главу Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По заявлению представителя властей, вспышки COVID-19 наблюдаются в тех частях США, где низкий уровень вакцинации.

США переживают "пандемию непривитых", заявила Валенски и добавила, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране подскочило на 70%.

"Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации", — отметила она.

Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи, здесь полностью привиты 33,5% населения.

Доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи — 94%. Также на непривитых пришлось 87% госпитализаций и 93% — смертей, заявил глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.

Всплеск числа заразившихся в CDC также связывают с более заразным индийским штаммом коронавируса "дельта".

По информации ведомства, на дельта-штамм приходится свыше половины новых случаев инфицирования.