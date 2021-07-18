Два человека погибли в результате стрельбы в Сакраменто

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте местного полицейского управления.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали еще четверо. На месте происшествия были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия.

Полиция занимается расследованием происшествия. Согласно предварительным выводам, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами.