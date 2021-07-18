Два человека погибли в результате стрельбы в Сакраменто
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте местного полицейского управления.
По данным правоохранителей, в результате стрельбы пострадали еще четверо. На месте происшествия были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия.
Полиция занимается расследованием происшествия. Согласно предварительным выводам, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами.
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