Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили после стрельбы рядом со стадионом

По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местная полиция в Twitter.

По ее данным, двое пострадавших, причастных к этому инциденту, обратились в расположенные неподалеку больницы за помощью. Представители полицейского департамента находятся на месте инцидента и ведут активное расследование, но, "похоже, угроза не сохраняется".

Как сообщило ранее агентство Reuters, после сообщения о стрельбе за пределами стадиона бейсбольный матч, проходивший там в это время, был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.