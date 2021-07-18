Бейсбольный матч в Вашингтоне остановили после стрельбы рядом со стадионом
По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местная полиция в Twitter.
По ее данным, двое пострадавших, причастных к этому инциденту, обратились в расположенные неподалеку больницы за помощью. Представители полицейского департамента находятся на месте инцидента и ведут активное расследование, но, "похоже, угроза не сохраняется".
Как сообщило ранее агентство Reuters, после сообщения о стрельбе за пределами стадиона бейсбольный матч, проходивший там в это время, был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.
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