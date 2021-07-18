Блинкен призвал американских дипломатов не замалчивать внутренние проблемы США

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал подчиненных за рубежом в рамках курса американской администрации по продвижению демократии и прав человека не замалчивать проблемы в этой сфере в своей стране. Cоответствующий внутренний циркуляр был направлен в американские посольства по всему миру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По замыслу госсекретаря, подобный подход поможет "обезоружить критиков и скептиков, которые попытаются использовать" изъяны Вашингтона для подрыва его "глобального лидерства в данных вопросах".

"Это означает, что мы признаем свое несовершенство. Мы не заметаем [мусор] под ковер. Мы открыто с этим боремся", - приводит издание выдержку из циркуляра госсекретаря.

Такой подход предусматривает критику и американских союзников. Госсекретарь обозначил для дипломатов следующий перечень приоритетов: поддержка движений за демократические реформы "в стратегически важных странах и близких партнерах США", предоставление населению возможностей борьбы с технологиями слежки при обеспечении доступа к информации, борьба с коррупцией и предотвращение нарушений прав человека со стороны служб безопасности даже тех зарубежных государств, которым США поставляют вооружения.