У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в Тихом Океане недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии располагался на расстоянии 60 км к юго-западу от города Юрика, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 27 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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