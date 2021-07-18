У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в Тихом Океане недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом в воскресенье сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался на расстоянии 60 км к юго-западу от города Юрика, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 27 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.