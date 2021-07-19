Власти США репатриировали заключенного из Гуантанамо в Марокко

Власти США отправили на родину подданного Марокко, содержавшегося в американской тюрьме в Гуантанамо. Соответствующая информация в понедельник опубликована на сайте Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о человеке по имени Абдул Латиф Насир. В 2016 году при администрации Барака Обамы компетентный орган рекомендовал репатриировать его в Марокко, поскольку тот "больше не представлял угрозы для безопасности США". Однако решение так и не было исполнено до настоящего времени.

Американская сторона выразила благодарность Марокко за их "продолжительное сотрудничество в обеспечении интересов обоих государств в сфере безопасности" и за "готовность королевства поддержать усилия США, направленные на закрытие тюрьмы в Гуантанамо". Пентагон дополнительно указал, что на данный момент в спецтюрьме остались 39 человек.

Газета The New York Times отмечает, что перевод этого заключенного стал первым для администрации Джо Байдена. При предыдущем президенте США Дональде Трампе из Гуантанамо был репатриирован лишь один человек, которого поместили в тюрьму в Саудовской Аравии. В понедельник информационное агентство Maghreb Arabe Press сообщило, что генеральный прокурор в Апелляционном суде Рабата объявил о начале расследования в отношении своего подданного.

Абдул Латиф Насир, по информации американской военной разведки, состоял в рядах радикального движения "Талибан", участвовал в боевых действиях против США в Афганистане, был задержан в 2001 году пакистанскими силами безопасности и передан Вашингтону. Как указывает газета, власти США не предъявляли ему каких-либо формальных обвинений.