Глава Пентагона посетит Вьетнам, Сингапур и Филиппины
Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в поездку, в рамках которой посетит Аляску, а также нанесет визит в Манилу, Сингапур и Ханой. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби, размещенном в понедельник на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что во время своей поездки глава Пентагона встретится с ключевыми руководителями иностранных государств, чтобы укрепить отношения стран в сфере обороны, и проведет серию двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами.
Кроме того, в Сингапуре Остин примет участие в серии лекций, организованной Международным институтом стратегических исследований.
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