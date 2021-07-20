Глава Пентагона посетит Вьетнам, Сингапур и Филиппины

Министр обороны США Ллойд Остин 23 июля отправится в поездку, в рамках которой посетит Аляску, а также нанесет визит в Манилу, Сингапур и Ханой. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби, размещенном в понедельник на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что во время своей поездки глава Пентагона встретится с ключевыми руководителями иностранных государств, чтобы укрепить отношения стран в сфере обороны, и проведет серию двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Кроме того, в Сингапуре Остин примет участие в серии лекций, организованной Международным институтом стратегических исследований.