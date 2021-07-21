Власти США обвинили экс-помощника Трампа в лоббировании интересов ОАЭ

Власти США задержали бывшего председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа по обвинению в сговоре с целью влияния на его внешнюю политику. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 74-летний Томас Баррак, являющийся близким другом экс-президента США, был задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на основании федеральных обвинений, выдвинутых против него в суде района Бруклин (штат Нью-Йорк). Вместе с ним по делу проходят 27-летний Мэттью Граймз, также задержанный во вторник, и 43-летний гражданин ОАЭ, местоположение которого не известно.

Все трое обвиняются в том, что в период с 2016 по 2018 год они лоббировали интересы ОАЭ и предпринимали попытки оказать влияние на решения Трампа в сфере внешней политики, не уведомив американские власти о том, что действуют в интересах иностранного государства. Кроме того, Баррак обвиняется в препятствовании правосудию и даче ложных показаний.

По информации Минюста США, в 2016 году Баррак участвовал во встрече с представителями правительства ОАЭ, в ходе которой предложил им составить список вопросов, которые они хотели бы решить во время президентского срока Трампа. Кроме того, в 2017 году он якобы согласился продвигать одобренную властями ОАЭ кандидатуру на пост посла США в этой стране. Позднее в том же году он якобы по просьбе представителей ОАЭ в беседах с Трампом выступал против проведения в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) саммита по вопросам отношений между Катаром, ОАЭ и другими ближневосточными странами. Встреча так и не состоялась, указывает Минюст.