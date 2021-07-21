Сенат США утвердил Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Сенат Конгресса США на заседании в среду утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, который, как предполагается, должен возглавлять американскую делегацию на переговорах по стратегической стабильности с РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За утверждение Дженкинс высказались 52 сенатора, 48 проголосовали против. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.